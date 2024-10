Robbie Williams commosso in video per Liam Payne: “Shock e tristezza, gli volevo bene” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Robbie WilLiams è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di Liam Payne, senza nominarlo. “Sto ancora elaborando”, dice nel video pubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l’amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell’ex membro della boy band One Direction, morto in Argentina in seguito alla caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel nel quale alloggiava. “Come dare un senso alla tragedia di Liam Payne?”. Robbie WilLiams si pone questa domanda nel post il in cui ricorda il cantante trentunenne. “Ovviamente – ha raccontato l’artista – i miei primi sentimenti sulla sua morte sono stati quelli di tutti gli altri: Shock, tristezza e confusione. A essere onesto è come mi sento ancora”. “Ho incontrato i ragazzi a X Factor – ricorda Willians – e ho fatto loro da ‘mentore’. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di, senza nominarlo. “Sto ancora elaborando”, dice nelpubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l’amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell’ex membro della boy band One Direction, morto in Argentina in seguito alla caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel nel quale alloggiava. “Come dare un senso alla tragedia di?”.si pone questa domanda nel post il in cui ricorda il cantante trentunenne. “Ovviamente – ha raccontato l’artista – i miei primi sentimenti sulla sua morte sono stati quelli di tutti gli altri:e confusione. A essere onesto è come mi sento ancora”. “Ho incontrato i ragazzi a X Factor – ricorda Willians – e ho fatto loro da ‘mentore’.

