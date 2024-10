Riapre il sottopasso dopo il crollo di calcinacci (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riapre il sottopasso di via Fuccia a Marcianise. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti comunicato e confermato all’Ufficio Tecnico del Comune il completamento dell’intervento di manutenzione del sottopasso insistente in via Luigi Fuccia, interdetto al traffico veicolare e al passaggio pedonale da Casertanews.it - Riapre il sottopasso dopo il crollo di calcinacci Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ildi via Fuccia a Marcianise. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti comunicato e confermato all’Ufficio Tecnico del Comune il completamento dell’intervento di manutenzione delinsistente in via Luigi Fuccia, interdetto al traffico veicolare e al passaggio pedonale da

Mercoledì nero a Casal Bruciato. Il sottopasso chiuso riapre e una Lamborghini si schianta : due feriti - Il sottopasso era stato riaperto intorno alle 13 di ieri, 9 ottobre, dopo una chiusura di circa 20 ore, per un muro di contenimento ritenuto pericolante. . . . Con il conducente di una Lamborghini Huracan che, per cause in corso. Ma alle 21 si è verificato in via Alberto Bergamini un incidente autonomo. (Romatoday.it)

Pronto il sottopasso della Complanarina - riapre la ciclabile Modena-Vignola - Sabato 12 ottobre riaprirà al transito il tratto di percorso ciclabile Modena – Vignola, chiuso nella zona di Portile e Paganine di Modena dalla scorsa estate a causa dei lavori di realizzazione della cosiddetta “complanarina”, il prolungamento della tangenziale complanare sud, dalla Nuova... (Modenatoday.it)

Tre donne morirono nel tunnel allagato : riapre dopo 14 anni il sottopasso di via Ciulli a Prato - Realizzarlo non è stato da meno perché ci sono stati imprevisti e perché quando si tratta di sicurezza idraulica l’attenzione deve essere massima. “Per arrivare a questo giorno tanto atteso, le amministrazioni comunali che si sono succedute e gli uffici tecnici hanno lavorato tantissimo – afferma la sindaca Ilaria Bugetti – Ottenere il dissequestro dell’opera ha richiesto tempo e risorse per ... (Corrieretoscano.it)