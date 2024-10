Re Carlo insultato in Australia, il "vaffa" clamoroso della senatrice (Di lunedì 21 ottobre 2024) Re Carlo d'Inghilterra contestato durante il discorso al parlamento Australiano. "Non sei il mio re. Questo è il nostro paese", ha gridato la senatrice aborigena Lidia Thorpe prima di essere accompagnata fuori dall'aula dagli addetti alla sicurezza. "vaffanc.alla colonia", ha rilanciato mentre veniva trascinata via. È cominciata nel peggiore dei modi la tappa a Canberra della visita di Stato in Australia di Carlo e Camilla. Già questa mattina durante l'omaggio reso dai sovrani ai caduti di tutte le guerre, all'Australian War Memorial, c'erano state contestazioni da parte di un gruppo di sostenitori che vorrebbe trasformare il Paese in repubblica. Alcune persone sono state arrestate per disturbo alla quiete pubblica ma sono state più rilasciate più tardi. Iltempo.it - Re Carlo insultato in Australia, il "vaffa" clamoroso della senatrice Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Red'Inghilterra contestato durante il discorso al parlamentono. "Non sei il mio re. Questo è il nostro paese", ha gridato laaborigena Lidia Thorpe prima di essere accompagnata fuori dall'aula dagli addetti alla sicurezza. "nc.alla colonia", ha rilanciato mentre veniva trascinata via. È cominciata nel peggiore dei modi la tappa a Canberravisita di Stato indie Camilla. Già questa mattina durante l'omaggio reso dai sovrani ai caduti di tutte le guerre, all'n War Memorial, c'erano state contestazioni da parte di un gruppo di sostenitori che vorrebbe trasformare il Paese in repubblica. Alcune persone sono state arrestate per disturbo alla quiete pubblica ma sono state più rilasciate più tardi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sei un genocida questo non è il tuo Paese. Restituiteci ciò che ci avete rubato : le nostre ossa - la nostra gente” : la senatrice aborigena contro Re Carlo III - L'articolo “Sei un genocida questo non è il tuo Paese. Tu non sei il nostro re”. Mentre gli addetti alla sicurezza la allontanavano, la senatrice impegnata nel sostegno dei diritti degli indigeni ha aggiunto: “Questa non è la tua terra. Lidia Thorpe, senatrice indipendente, si è avvicinata al palco urlando contro il sovrano: “Questo non è il tuo Paese. (Ilfattoquotidiano.it)

“Genocida” - re Carlo contestato da senatrice aborigena in Australia - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Re Carlo è stato contestato da una senatrice aborigena, che accusato la corona di aver rubato le terre australiane. al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente. (Webmagazine24.it)

Carlo III contestato da una senatrice aborigena in Australia - Convinto monarchico, l’ex capo del governo australiano aveva suscitato indignazione nel 2014 quando conferì al principe Filippo il titolo di cavaliere. Lidia Thorpe durante la sua contestazione (Getty Images). «Questa non è la tua terra, tu non sei il mio re», ha urlato al termine del discorso del re al Parlamento. (Lettera43.it)