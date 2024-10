Iltempo.it - Quanto dura il maltempo? Sottocorona: quando e dove "si riattiva"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Italia, nelle scorse ore, è stata travolta da una forte ondata die la situazione è risultata particolarmente difficile in varie zone dell'Emilia-Romagna. In diretta dallo studio di Omnibus, Paoloha fatto il punto e diffuso le ultime previsioni meteo. Nonostante l'allerta fatta scattare in alcune aree della Penisola, non ci sono al momento motivi di forte preoccupazione. Ci sono "nuvole che interessano il Nord e il Centro" e "qualche pioggia più consistente" arriverà oggi tra Sicilia e Calabria. Sulle altre regioni "non si va più" di "piogge deboli", ha anticipato l'esperto. Domani non si attendono "fenomeni estremi", anche se "qualche precipitazione debole" è attesa al Nord, al Centro e al Sud. "Non sono giornate stupende", ha commentato. Mercoledì, poi, "siuna zona che prende la Sardegna, il Tirreno, la Toscana, in parte l'Emilia-Romagna".