Non solo Albania, il Decreto Piantedosi sotto la lente della Corte costituzionale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Preparatevi perché tra poco i "giudici comunisti" rischiano di essere evocati anche su un altro tema. Il cosiddetto Decreto Piantedosi infatti è sotto esame della Corte costituzionale. La norma, pensata per "gestire" i flussi migratori, ha introdotto sanzioni severe contro le Ong che operano soccorsi in mare. Tra queste, multe da 2.000 a 10.000 euro e un fermo amministrativo di venti giorni per le navi che non rispettano le direttive delle autorità italiane o straniere. Il cuore giuridico della questione è l'automatismo delle sanzioni che non consente alcuna discrezionalità ai giudici nel valutare le circostanze concrete. Un dispositivo che agisce come una trappola, privando i soccorritori della possibilità di difendersi con fatti e numeri. Decreto Piantedosi: il nodo dell'automatismo delle sanzioni La vicenda della nave Ocean Viking è emblematica.

