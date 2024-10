Ilgiorno.it - Nerviano, beccato con tre confezioni di iPhone16 falsi: denunciato dai carabinieri

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano), 21 ottobre 2024 – VendevaIPhone che una volta accesi si avviavano con il sistema operativo Android. Idella stazione dihannoun 30enne, originario di Napoli, che una volta fermato a un posto di controllo in via per Lainate è stato trovato in possesso di tredi telefoni cellulari. Dai controlli è poi risultato che gli smartphone fossero stati abilmente contraffatti nell’estetica, meno nel “motore”. Ledi IPhone 16 - l’ultimo modello del prodotto di punta della Apple, che in negozio costa oltre mille euro - erano perfettamente sigillate e contenevano telefoni che, pur perfettamente replicati, una volta accesi funzionavano con il sistema operativo Android, portando immediatamente in primo piano l’evidente tentativo di truffa.