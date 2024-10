Nel dramma della malattia, Bianca Balti trova uno spiraglio di luce: ecco il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come sappiamo, Bianca Balti sta affrontando un periodo molto delicato a causa della sua malattia: al suo fianco, però, c’è il fidanzato Alessandro Cutrera. Cosa sappiamo di lui? Qualche settimana fa, proprio Bianca Balti tramite il suo profilo Instagram ha annunciato di essersi sottoposta a un’operazione per rimuovere un tumore ovarico scoperto durante i controlli di routine. Ovviamente, dopo l’intervento, la modella si è dovuta dimettere alle indicazioni dei medici e attualmente sta affrontando il suo periodo di cure. Nonostante la malattia, comunque, Bianca si è sempre mostrata fiduciosa e piena di spirito di iniziativa. Sui social ha infuso coraggio nei confronti di chi, come lei, sta combattendo la stessa battaglia. A quanto pare, nello spaesamento generale del periodo, c’è qualcuno che le rimane vicino. Donnapop.it - Nel dramma della malattia, Bianca Balti trova uno spiraglio di luce: ecco il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come sappiamo,sta affrontando un periodo molto delicato a causasua: al suo fianco, però, c’è il. Cosa sappiamo di lui? Qualche settimana fa, propriotramite il suo profilo Instagram ha annunciato di essersi sottoposta a un’operazione per rimuovere un tumore ovarico scoperto durante i controlli di routine. Ovviamente, dopo l’intervento, la mosi è dovuta dimettere alle indicazioni dei medici e attualmente sta affrontando il suo periodo di cure. Nonostante la, comunque,si è sempre mostrata fiduciosa e piena di spirito di iniziativa. Sui social ha infuso coraggio nei confronti di chi, come lei, sta combattendo la stessa battaglia. A quanto pare, nello spaesamento generale del periodo, c’è qualcuno che le rimane vicino.

