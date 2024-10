Napoli batte Empoli 1-0 e mantiene la vetta della Serie A (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kvaratskhelia decide il match con un rigore e mantiene il Napoli al comando della classifica. Nel match valido per l’ottava giornata di Serie A, il Napoli ha conquistato tre punti preziosi battendo l’Empoli con un punteggio di 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Con questa vittoria, i partenopei si confermano capolisti del campionato, mantenendo tre punti di vantaggio sulla Juventus. L’incontro ha visto un Empoli sorprendentemente aggressivo, capace di dominare il primo tempo. La squadra toscana ha mostrato un buon gioco, creando diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. La prima vera opportunità è arrivata all’11’ con un cross di Fazzini che ha trovato Esposito, il cui tiro è stato respinto da Caprile. Pochi minuti dopo, Gyasi ha crossato per Pezzella, ma ancora una volta Caprile si è opposto con prontezza. Puntomagazine.it - Napoli batte Empoli 1-0 e mantiene la vetta della Serie A Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kvaratskhelia decide il match con un rigore eilal comandoclassifica. Nel match valido per l’ottava giornata diA, ilha conquistato tre punti preziosindo l’con un punteggio di 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Con questa vittoria, i partenopei si confermano capolisti del campionato, mantenendo tre punti di vantaggio sulla Juventus. L’incontro ha visto unsorprendentemente aggressivo, capace di dominare il primo tempo. La squadra toscana ha mostrato un buon gioco, creando diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. La prima vera opportunità è arrivata all’11’ con un cross di Fazzini che ha trovato Esposito, il cui tiro è stato respinto da Caprile. Pochi minuti dopo, Gyasi ha crossato per Pezzella, ma ancora una volta Caprile si è opposto con prontezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tris al Como con un super Lukaku : il Napoli mantiene il primato solitario - Il Napoli regola il Como per 3-1 al Maradona e mantiene il primato solitario in classifica, senza dover guardare nel weekend i risultati delle avversarie. Gli azzurri dopo un gol lampo di McTominay, siglato dopo meno di 30 secondi di gioco, soffrono il palleggio degli ospiti nella seconda parte... (Napolitoday.it)

Il Napoli batte il Como 3-1 e mantiene la testa della classifica - CRONACA La squadra di Conte vince ancora, battendo 3-1 il Como, e allunga in testa alla classifica sulle rivali (+4 provvisorio sulla Juve seconda). Conte COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt (dall’84’ Engelhardt), Dossena, Kempf, Moreno (dal 90’+1? Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (dall’84’ Belotti), Nico Paz, Fadera (dal 68? Verdi); Cutrone (dal 90’+1? Gabrielloni). (Terzotemponapoli.com)

Collovati : ”Conte mantiene il profilo basso - ma sa che il suo Napoli può giocarsela con tutte” - . Queste le sue parole: Il neo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha dichiarato che il livello della propria squadra non è alto ma medio. Potrebbe andare via Osimhen? Ci sarebbe pronto Lukaku, a quanto pare. it. Sono rimasti Di Lorenzo e Kvaratskhelia che restano due punti di riferimento; in difesa sono stati acquistati calciatori importanti, quali Buongiorno, Rafa Marín e Spinazzola. (Terzotemponapoli.com)