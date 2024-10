Morto Fethullah Gulen, fu accusato da Erdogan di aver organizzato il colpo di stato in Turchia nel 2016 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fethullah Gulen, influente predicatore islamico turco, ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe contro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016, è Morto a 83 anni. La notizia è stata pubblicata da Herkul, sito vicino al predicatore, e viene ripresa dai maggiori media turchi. Gulen si è spento in Pennsylvania, dove viveva dopo essersi trasferito negli Usa nel 1999, senza più tornare in Turchia. Capo di una confraternita religiosa con milioni di seguaci, Gulen inizialmente fu alleato di Erdogan ma nel 2012 i due entrarono in conflitto e il presidente turco lo accusò di avere architettato il tentato golpe del 2016. L'articolo Morto Fethullah Gulen, fu accusato da Erdogan di aver organizzato il colpo di stato in Turchia nel 2016 proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Morto Fethullah Gulen, fu accusato da Erdogan di aver organizzato il colpo di stato in Turchia nel 2016 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), influente predicatore islamico turco, ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe contro il presidente Recep Tayyipdel 15 luglio, èa 83 anni. La notizia è stata pubblicata da Herkul, sito vicino al predicatore, e viene ripresa dai maggiori media turchi.si è spento in Pennsylvania, dove viveva dopo essersi trasferito negli Usa nel 1999, senza più tornare in. Capo di una confraternita religiosa con milioni di seguaci,inizialmente fu alleato dima nel 2012 i due entrarono in conflitto e il presidente turco lo accusò die architettato il tentato golpe del. L'articolo, fudadiildiinnelproviene da Il Fatto Quotidiano.

