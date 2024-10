Gaeta.it - Morte di Luigi Rocca: il calcio piange l’ex centrocampista dell’Inter

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità calcistica è in lutto per la scomparsa di, un ex calciatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti appassionati., noto per la sua carriera tra le filae di altre squadre italiane, è deceduto tragicamente durante una partita tra amici a Piacenza, la sua città natale. Questo evento ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i tifosi e gli ex compagni di squadra, evidenziando l’impatto cheha avuto nel mondo del. Il dramma in campo e l’intervento dei soccorsi Durante una partita amichevole tra amici a Piacenza,si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, suscitando preoccupazione tra i compagni e gli avversari. Nonostante i tentativi immediati di soccorso, la situazione si è rivelata critica.