Misterbianco avviati i lavori per il nuovo parcheggio nel quartiere di Serra Superiore

Il primo, storico, colpo di ruspa in via Federico II di Svevia ha sancito oggi il via ai lavori di costruzione di un nuovo parcheggio nel quartiere di Serra Superiore, a Misterbianco, nei pressi dell'Istituto scolastico "Sciascia". Presenti all'avvio del cantiere il sindaco di Misterbianco Marco

Misterbianco - nuovo parcheggio a Serra : firmato il contratto per i lavori - Si avvicina sempre più il via ai lavori per la costruzione di un nuovo parcheggio nel quartiere misterbianchese di Serra, in via Federico II di Svevia. In Municipio, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, si è registrata la firma del contratto d’opera con l’impresa aggiudicataria dell’appalto... (Cataniatoday.it)