Milan-Udinese, Di Canio: “I nuovi stanno tirando il gruppo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’ex attaccante rossonero, Paolo Di Canio, riguardanti Paulo Fonseca e il Milan al termine della partita contro l'Udinese Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Di Canio: “I nuovi stanno tirando il gruppo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’ex attaccante rossonero, Paolo Di, riguardanti Paulo Fonseca e ilal termine della partita contro l'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Paolo Di Canio contro Rafael Leao : non capisce l’importanza dell’ambiente e della squadra! L’attacco - Queste le parole: Non credo in chiave scudetto ma penso che il Milan sia la squadra che esce meglio da questa giornata. L’ex attaccante e oggi opinionista è intervenuto a Sky Sport per parlare dell’ultima giornata di campionato e ha voluto dare il proprio parere sulla partita del Milan contro l’Udinese. (Dailymilan.it)

Milan - Di Canio : “Fonseca ha pure dato la fascia a Leao. E lui lo ha attaccato” - Paolo Di Canio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, parlando di Paulo Fonseca e Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Di Canio critica il Milan su Kalulu : "Giuntoli è molto bravo - la scelta dei rossoneri è da discutere..." - Paolo Di Canio, l`ex attaccante della Lazio, ma anche di Juventus e Milan, e oggi opinionista tv, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport... (Calciomercato.com)