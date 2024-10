Migranti, Meloni: “In Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme previste” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La premier nella nota diffusa da Palazzo Chigi ha sottolineato l'impegno continuo del governo a smantellare le reti criminali e il traffico illegale degli esseri umani, facendo riferimento alla maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 13 persone L'articolo Migranti, Meloni: “In Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme previste” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, Meloni: “In Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme previste” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La premier nella nota diffusa da Palazzo Chigi ha sottolineato l'impegno continuo del governo a smantellare le reti criminali e il traffico illegale degli esseri umani, facendo riferimento alla maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 13 persone L'articolo: “Insile” proviene da Il Difforme.

