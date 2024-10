Meta e Blumhouse: un accordo per testare l’intelligenza artificiale nella produzione video (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Meta, l’azienda fondata da Mark Zuckerberg, sta cercando di affermarsi nel mercato dell’intrattenimento cinematografico attraverso un accordo innovativo con Blumhouse Productions. L’obiettivo dell’accordo è quello di testare il nuovo sistema di video generati dall’intelligenza artificiale denominato Movie Gen. Questo strumento, ancora in fase di sviluppo e non disponibile al pubblico, rappresenta un passo significativo verso l’integrazione della tecnologia IA nel mondo del cinema. Tra i nomi noti coinvolti in questa fase di test, si trovano Casey Affleck, Aneesh Chaganty e le Spurlock Sisters, portando un mix di esperienza e freschezza al progetto. Movie Gen: la nuova frontiera dell’IA nel cinema Il sistema Movie Gen di Meta è progettato per generare video brevi, di durata fino a 16 secondi, a partire da un input testuale. Gaeta.it - Meta e Blumhouse: un accordo per testare l’intelligenza artificiale nella produzione video Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, l’azienda fondata da Mark Zuckerberg, sta cercando di affermarsi nel mercato dell’intrattenimento cinematografico attraverso uninnovativo conProductions. L’obiettivo dell’è quello diil nuovo sistema digenerati daldenominato Movie Gen. Questo strumento, ancora in fase di sviluppo e non disponibile al pubblico, rappresenta un passo significativo verso l’integrazione della tecnologia IA nel mondo del cinema. Tra i nomi noti coinvolti in questa fase di test, si trovano Casey Affleck, Aneesh Chaganty e le Spurlock Sisters, portando un mix di esperienza e freschezza al progetto. Movie Gen: la nuova frontiera dell’IA nel cinema Il sistema Movie Gen diè progettato per generarebrevi, di durata fino a 16 secondi, a partire da un input testuale.

