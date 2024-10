Maria Rosaria Boccia indagata per truffa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia, imprenditrice nel settore degli eventi, è attualmente indagata per truffa dalla Procura di Pisa. A rendere nota la vicenda è stata una comunicazione ufficiale della procuratrice Teresa Angela Camelio, la quale ha specificato che l’indagine riguarda una presunta partecipazione della Boccia a un progetto imprenditoriale legato a un immobile, risalente al 2021. La Procura ha chiarito che il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’imprenditrice, come previsto dalla legge, gode della presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva. Inoltre, la Boccia è stata formalmente invitata a comparire per un interrogatorio, accompagnata dal suo legale, nell’ambito del procedimento in corso. L'articolo Maria Rosaria Boccia indagata per truffa proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Maria Rosaria Boccia indagata per truffa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), imprenditrice nel settore degli eventi, è attualmenteperdalla Procura di Pisa. A rendere nota la vicenda è stata una comunicazione ufficiale della procuratrice Teresa Angela Camelio, la quale ha specificato che l’indagine riguarda una presunta partecipazione dellaa un progetto imprenditoriale legato a un immobile, risalente al 2021. La Procura ha chiarito che il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’imprenditrice, come previsto dalla legge, gode della presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva. Inoltre, laè stata formalmente invitata a comparire per un interrogatorio, accompagnata dal suo legale, nell’ambito del procedimento in corso. L'articoloperproviene da The Social Post.

