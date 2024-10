L’ultima sparata di Urso sul Reddito di cittadinanza: “Con l’addio ai sostegni è aumentata l’occupazione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Se l’occupazione in Italia sale, il merito è dell’abolizione del Reddito di cittadinanza. Questa è la convinzione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Che, evidentemente, preferisce gli slogan alla realtà. Urso, intervenendo all’assemblea di Assolombarda, ha detto che in questi due anni di governo, “anche grazie al fatto che il governo ha avuto il coraggio di cancellare il Reddito di cittadinanza, l’occupazione è aumentata di un milione di persone”. Il ministro parla di “crescita record dell’occupazione” grazie al fatto che “le persone sono tornate al lavoro”. Le parole di Urso vengono aspramente criticate da chi il Reddito di cittadinanza l’ha voluto e introdotto, ovvero il Movimento 5 Stelle, che con Michele Gubitosa parla di “bufala” e sostiene che la crescita dell’occupazione è legata al Pnrr. Lanotiziagiornale.it - L’ultima sparata di Urso sul Reddito di cittadinanza: “Con l’addio ai sostegni è aumentata l’occupazione” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sein Italia sale, il merito è dell’abolizione deldi. Questa è la convinzione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. Che, evidentemente, preferisce gli slogan alla realtà., intervenendo all’assemblea di Assolombarda, ha detto che in questi due anni di governo, “anche grazie al fatto che il governo ha avuto il coraggio di cancellare ildidi un milione di persone”. Il ministro parla di “crescita record del” grazie al fatto che “le persone sono tornate al lavoro”. Le parole divengono aspramente criticate da chi ildil’ha voluto e introdotto, ovvero il Movimento 5 Stelle, che con Michele Gubitosa parla di “bufala” e sostiene che la crescita delè legata al Pnrr.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Urso: tetto agli stipendi e investimenti in Italia al centro del dibattito su Stellantis - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha affrontato diversi temi cruciali durante il suo intervento all'assemblea ... (teleborsa.it)

Redditi parlamentari, chi sono i più ricchi? Gli stipendi del 2024 - Giorgia Meloni è la più ricca per i redditi parlamentari nel 2024. Mancano ancora le dichiarazioni di Renzi, La Russa e altri esponenti. (investireoggi.it)

Italiako buruzagi politikoen ondasunen deklarazioak 2023an - Nel panorama politico italiano, le dichiarazioni patrimoniali dei leader rivestono un’importanza cruciale per comprendere la trasparenza e l’integrità dei rappresentanti pubblici. Nel 2023, i dati eme ... (notizie.it)