Luciano D' Adamo e la memoria persa dopo l' incidente | cancellati 39 anni di vita pensava di essere nel 1980

La storia di Luciano D'Adamo che, dopo un incidente, ha perso la memoria e 39 anni di vita vissuta: al risveglio credeva di trovarsi nel 1980

Il dramma di Luciano : investito da un’auto - si sveglia in ospedale con 39 anni di memoria cancellati - . E lui ha replicato: “Cosa sono gli euro?“. Maxi incidente con più mezzi coinvolti, Tecla lascia 2 figlie Luciano D’Adamo, l’uomo investito dall’auto che ha dimenticato 39 anni di vita Luciano D’Adamo era convinto che fosse stato investito dall’auto il 20 marzo del 1980, ma in realtà l’incidente si era registrato nel 2019. (Caffeinamagazine.it)

Perde la memoria dopo essere stato investito : “Spariti 40 anni di vita. Non riconoscevo moglie e figlio”. La storia di Luciano D’Adamo - “Luciano – scrive ancora il Messaggero – ormai ha capito che quasi tutta la sua vita da uomo adulto è andata persa e non la riavrà mai più. Adesso si occupa della manutenzione in una scuola. Sparito, come tutti gli anni già vissuti. Un trauma alla testa gli aveva fatto perdere la memoria degli ultimi decenni di vita”. (Ilfattoquotidiano.it)

Perde la memoria dopo essere stato investito - la storia di Luciano : «Convinto di essere nel 1980 - non conoscevo i miei figli» - Luciano ricorda bene cosa ha fatto il 20 marzo del 1980. «Avevo 24 anni, avevo lavorato a Fiumicino, all'epoca ero un dipendente dell'aeroporto, personale di terra. Quando ho staccato... (Ilmessaggero.it)