LIVE Arnaldi-Goffin 1-2, ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match complicato, il belga strappa il break 0-30 Altro rovescio in contropiede giocato di fretta dal belga. 0-15 Out il diritto profondo di Goffin che perde il primo punto al servizio. Inizio difficile per l'unico italiano in campo a Basilea, contro Goffin che ben conosce questo torneo. 1-2 Game Goffin sull'errore di rovescio in avanzamento di Arnaldi. break strappato dal belga. 40-AD Bene Goffin che infila Arnaldi sotto rete post volèe di Arnaldi. 40-40 ACEE, importantissimo! 30-40 Servizio e dritto ben fatto. 15-40 Brutto errore, rovescio lungo mal gestito. Palla break Goffin. 15-30 Apre il rovescio e spedisce la pallina in rete Matteo. 15-15 Sul nastro il dritto di Arnaldi. 15-0 Non tiene il rovescio in difesa Goffin. 1-1 Game Goffin sul rovescio in back mal calibrato da Arnaldi. Tiene a zero il servizio il classe 1990. 40-0 Ottima prima di Goffin, out la risposta del 2001.

A tra poco per il live dell'azzurro! Ci siamo! 15. Nell'unico precedente, Carballes Baena ebbe la meglio sul numero 36 del mondo, battendolo in quattro set al primo turno di Wimbledon, l'anno scorso. 00 sull'IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry).