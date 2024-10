La Virtus prima incanta e poi si incarta. Fidenza ringrazia e sorpassa nell’overtime (Di lunedì 21 ottobre 2024) Virtus 77 Fidenza 85 dopo un supplementare NEUPHARMA Virtus : Masciarelli 13, Valentini 17, Magagnoli 11, Vaulet 8, Ricci 22, Ambrosin, Kadjividi, Anaekwe 2, Morina 4, Fiusco, Santandrea , Vannini. All. Galetti. Fidenza: Ghidini, Scattolin 7, Diarra 7, Restelli 16, Ranieri 4, Galli 2, Valsecchi 21, Cortese, Scardoni, Valdo 10, Banella, Bellini 13, Pezzani, Mane 5, Catellani. Alì . All. Bizzoni. Arbitri: Correale e Lilli. Note: parziali 20-17; 42-35; 60-53, 71-71. Tiri da due: Virtus Imola 19/43; Fidenza 19/42. Tiri da tre: 9/21; 10/27. Tiri liberi: 12/20; 17/30. Rimbalzi 39; 45. La Virtus si incarta ancora una volta sui vantaggi. Ilrestodelcarlino.it - La Virtus prima incanta e poi si incarta. Fidenza ringrazia e sorpassa nell’overtime Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)7785 dopo un supplementare NEUPHARMA: Masciarelli 13, Valentini 17, Magagnoli 11, Vaulet 8, Ricci 22, Ambrosin, Kadjividi, Anaekwe 2, Morina 4, Fiusco, Santandrea , Vannini. All. Galetti.: Ghidini, Scattolin 7, Diarra 7, Restelli 16, Ranieri 4, Galli 2, Valsecchi 21, Cortese, Scardoni, Valdo 10, Banella, Bellini 13, Pezzani, Mane 5, Catellani. Alì . All. Bizzoni. Arbitri: Correale e Lilli. Note: parziali 20-17; 42-35; 60-53, 71-71. Tiri da due:Imola 19/43;19/42. Tiri da tre: 9/21; 10/27. Tiri liberi: 12/20; 17/30. Rimbalzi 39; 45. Lasiancora una volta sui vantaggi.

