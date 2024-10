La guerra mediorientale non basta a far rialzare il petrolio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Neanche la guerra riesce a ridare consistenza al prezzo del petrolio. Il rimbalzo di oggi (+2,6% a 74 dollari) è solo una modesta reazione ai fortissimi cali delle settimane scorse che hanno portato le quotazioni del Wti a sprofondare verso i 70 dollari. Molto diverso l’andamento delle altre materie prima. Oro, argento e caffè sono in forte aumento. Le quotazioni del metallo giallo sono aumentate del 2,4%, raggiungendo $ 2.721,40 l'oncia. Gli investitori stanno cercando beni sicuri, prevedendo che le banche centrali allenteranno gradualmente le politiche restrittive adottate negli ultimi due anni. L'argento ha segnato un notevole incremento dell'8,2%, con i prezzi che hanno toccato $ 33,71 l'oncia. Secondo gli analisti, l'oro ha beneficiato di un aumento della domanda nonostante la crescita del dollaro statunitense e dei rendimenti obbligazionari. Panorama.it - La guerra mediorientale non basta a far rialzare il petrolio Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Neanche lariesce a ridare consistenza al prezzo del. Il rimbalzo di oggi (+2,6% a 74 dollari) è solo una modesta reazione ai fortissimi cali delle settimane scorse che hanno portato le quotazioni del Wti a sprofondare verso i 70 dollari. Molto diverso l’andamento delle altre materie prima. Oro, argento e caffè sono in forte aumento. Le quotazioni del metallo giallo sono aumentate del 2,4%, raggiungendo $ 2.721,40 l'oncia. Gli investitori stanno cercando beni sicuri, prevedendo che le banche centrali allenteranno gradualmente le politiche restrittive adottate negli ultimi due anni. L'argento ha segnato un notevole incremento dell'8,2%, con i prezzi che hanno toccato $ 33,71 l'oncia. Secondo gli analisti, l'oro ha beneficiato di un aumento della domanda nonostante la crescita del dollaro statunitense e dei rendimenti obbligazionari.

