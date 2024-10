La Fiera capitale dell'estetica professionale, la prima esperienza riminese si chiude con oltre 100 brand (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è chiuso alla Fiera di Rimini Innovation Beauty Lab, promosso da Esthetimedia Group per valorizzare il settore dei servizi alla persona che rappresenta uno dei motori più economici del Paese. L’industria cosmetica si avvia, a fine 2024, verso un fatturato di 16.5 miliardi, in crescita del 10% Riminitoday.it - La Fiera capitale dell'estetica professionale, la prima esperienza riminese si chiude con oltre 100 brand Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è chiuso alladi Rimini Innovation Beauty Lab, promosso da Esthetimedia Group per valorizzare il settore dei servizi alla persona che rappresenta uno dei motori più economici del Paese. L’industria cosmetica si avvia, a fine 2024, verso un fatturato di 16.5 miliardi, in crescita del 10%

Cina : “capitale della porcellana” ospita fiera internazionale ceramica - Negli ultimi 20 anni, l’evento ha attirato circa 2. Nanchang, 18 ott – (Xinhua) – La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come “capitale della porcellana”, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. 000 metri quadrati. (Romadailynews.it)

Nanchang, 18 ott – (Xinhua) – La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come "capitale della porcellana", nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Negli ultimi 20 anni, l'evento ha attirato circa 2.000 metri quadrati. Ponendo l'accento sullo sviluppo integrato di commercio, investimenti e cultura, l'evento presenta marchi internazionali provenienti da 12 Paesi, tra cui Giappone, Germania e Stati Uniti. Oltre all'evento principale, si terranno una serie di eventi di alto profilo, tra cui forum sul patrimonio culturale ceramico e sull'innovazione

La Fiera del Libro di Francoforte 2023 : Gorizia e Nova Gorica protagoniste della Capitale Europea della Cultura - Questa visibilità non solo aiuta a consolidare l’immagine delle due città, ma contribuisce anche a stimolare un dibattito più ampio sulle questioni culturali e sociali che attanagliano l’Europa contemporanea. È un invito a tutti gli europei a riconoscere le proprie radici comuni e a lavorare insieme per costruire un futuro migliore. (Gaeta.it)