La data zero del nuovo spettacolo di Valeria Angione debutta al Gran teatro PalaGalassi

Proseguono gli appuntamenti in cartellone per la stagione al Gran teatro PalaGalassi, sabato 9 novembre, con la data zero di Valeria Angione che debutterà a Forlì, tornando sul palco dei teatri italiani con il suo nuovo spettacolo "Binario 29 ¾".

Renato Zero in tour : doppia data a Mantova e poi dritto verso sud - Dopo aver festeggiato il compleanno sul palco dell’Unipol Forum di Assago e dopo aver riempito le date di Torino, Livorno e Bologna, ora Renato Zero torna in Lombardia. Dire che ogni volta è la prima volta può sembrare retorico, un luogo comune, ma la verità è che affacciarmi sulla scena è sempre come un nuovo battesimo: il giorno che io non provassi più queste emozioni, non avessi più questo ... (Ilgiorno.it)

Sul velluto con Civitanova liquidata per tre set a zero - Kaziyski e compagni però non mollano così facilmente la presa e tornano subito a farsi sotto. L’Allianz Milano spinge dai nove metri, trova un Kaziyski decisamente più in forma rispetto a Taranto, a differenza del francese Louati, ancora sottotono e porta a casa il primo set. Decisi e concentrati i lombardi tentano subito di scappare nel primo set. (Ilgiorno.it)

State of Play - un insider svela la possibile data e parla di una nuova remaster dopo Horizon Zero Dawn - Jeff Grubb ha inette deciso di commentare anche la classificazione di Horizon Zero Dawn Remastered da parte dell’ESRB, affermando che durante lo State of Play in programma tra pochi giorni dovrebbe essere annunciata anche un’altra remaster ma “ancora meno emozionante” di quella dedicata al gioco di Guerrilla Games. (Game-experience.it)