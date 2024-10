La corrente delle toghe striglia il giudice anti governo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica Ilgiornale.it - La corrente delle toghe striglia il giudice anti governo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani: ‘Toghe non devono essere politicizzate, come non esistono carabinieri di destra e di sinistra’ - “Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili”. Lo ha detto al “Corriere della Sera” il vicepremier Antonio Tajan ... (infodifesa.it)

"Il Premier un interlocutore da rispettare". La corrente delle toghe striglia Patarnello - La presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica ... (ilgiornale.it)

Tajani “Neanche un magistrato deve essere politicizzato” - ROMA (ITALPRESS) - «Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili». Lo dice il vicepremier Antonio Tajani, in un'intervist ... (ildispariquotidiano.it)