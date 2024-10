Kate Middleton “smette di fare paciere” tra William e Harry (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kate Middleton sta lentamente tornando ai suoi doveri reali dopo le cure per il cancro. La Principessa del Galles ha completato il suo trattamento, ma il suo ritorno a tempo pieno alla vita reale non è affrettato. Tuttavia, nelle ultime settimane ha preso parte ad alcuni impegni, a partire da questo fine settimana, insieme al marito, il Principe William. Mentre Kate Middleton si è concentrata sul recupero da questo periodo molto impegnativo, la faida con il principe Harry e Meghan Markle è rimasta sullo sfondo. Le affermazioni dei Sussex sulla Famiglia Reale hanno coinvolto anche Kate. Eppure, ad oggi, è stata individuata come colei che ha il potere di riunire il marito e il cognato. Tuttavia, tutte le possibilità che i Sussex e la Famiglia Reale facciano ammenda sembrano svanire. It.newsner.com - Kate Middleton “smette di fare paciere” tra William e Harry Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)sta lentamente tornando ai suoi doveri reali dopo le cure per il cancro. La Principessa del Galles ha completato il suo trattamento, ma il suo ritorno a tempo pieno alla vita reale non è affrettato. Tuttavia, nelle ultime settimane ha preso parte ad alcuni impegni, a partire da questo fine settimana, insieme al marito, il Principe. Mentresi è concentrata sul recupero da questo periodo molto impegnativo, la faida con il principee Meghan Markle è rimasta sullo sfondo. Le affermazioni dei Sussex sulla Famiglia Reale hanno coinvolto anche. Eppure, ad oggi, è stata individuata come colei che ha il potere di riunire il marito e il cognato. Tuttavia, tutte le possibilità che i Sussex e la Famiglia Reale facciano ammenda sembrano svanire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mary di Danimarca conquista la Germania con il look del potere. Identico a quello di Kate Middleton - Il primo look della Sovrana del suo tour parla della sua regalità . Mary di Danimarca è a Kiel con suo marito Federico per una visita di Stato in Germania di due giorni. In aggiornamento . Sceglie infatti il celeste, simbolo per antonomasia del potere monarchico. In effetti, ancora una volta l’outfit di Mary sembra ispirato al guardaroba della Principessa del Galles che nel 2022 alla messa di ... (Dilei.it)

Kate Middleton - la svolta inattesa per le festività di Natale - Così anche sugli impegni per le festività di Natale si innesca un grande dubbio. Ma ovviamente è ancora molto presto per tornare a riempire la sua agenda come un tempo. Kate Middleton, dopo l’annuncio della fine della chemioterapia, sta tornando gradualmente ai suoi impegni reali. A mettere a rischio questa certezza sono le condizioni di salute della principessa. (Velvetgossip.it)

Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale - Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la Settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. (Gravidanzaonline.it)