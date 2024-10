Israele ha diritto alla sopravvivenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ passato più di un anno dal 7 ottobre 2023 e il solo ricordo della cronaca di quella “tragica” giornata porta a ritenere inumano quanto accaduto e inaccettabile che, dallo spietato e fanatico terrorismo di Hamas, si sia passati a una guerra “fratricida” tra Israele e Hamas, cui si è aggiunto successivamente Hezbollah in Libano. Israele ha diritto alla sopravvivenza L'Identità. Lidentita.it - Israele ha diritto alla sopravvivenza Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ passato più di un anno dal 7 ottobre 2023 e il solo ricordo della cronaca di quella “tragica” giornata porta a ritenere inumano quanto accaduto e inaccettabile che, dallo spietato e fanatico terrorismo di Hamas, si sia passati a una guerra “fratricida” trae Hamas, cui si è aggiunto successivamente Hezbollah in Libano.haL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - Tajani : attacchi Israele violazione diritto internazionale - . Una nota della Farnesna precisa che il Ministro chiederà ulteriori assicurazioni per la sicurezza dei contingenti militari impiegati. (askanews) – Per quanto riguarda Unifil “sarò molto chiaro con le controparti israeliane: ogni attacco ai soldati della missione deve essere considerato come una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della Risoluzione 1701”. (Ildenaro.it)

Medio Oriente - Crosetto : “Israele ha diritto di difesa - ma rispetti le basi Unifil” - . ministro della Difesa ha sostenuto che l'Italia riconosce il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di organizzazioni terroristiche, ma al contempo esorta lo Stato ebraico a rispettare il diritto internazionale e soprattutto a smettere di attaccare le basi Onu in Libano L'articolo Medio Oriente,. (Ildifforme.it)

Libano - Crosetto avverte Israele : “Rispetti il diritto internazionale - i civili e l’Unifil” - Non accettiamo l’idea che quel territorio sia destinato a un conflitto permanente. Crosetto punta il dito contro Israele “Andare via ora dal Libano non porterebbe alcun beneficio e minerebbe forse definitivamente la credibilità delle Nazioni Unite, la possibilità di soluzioni multilaterali nelle crisi del mondo. (Thesocialpost.it)