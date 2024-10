Inter, insidia dall’Inghilterra: il Tottenham vuole Bisseck (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Tottenham è Interessato al difensore dell’Inter di Milano e potrebbe addirittura offrire uno scambio nell’ambito dell’accordo Bisseck è arrivato in nerazzurro dal club danese Aarhus nel luglio del 2023 e, dopo essersi integrato lentamente nella squadra nella scorsa stagione, sta emergendo come un membro importante dell’undici titolare. Il L'articolo Inter, insidia dall’Inghilterra: il Tottenham vuole Bisseck Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto emerso nelle ultime ore, ilessato al difensore dell’di Milano e potrebbe addirittura offrire uno scambio nell’ambito dell’accordoè arrivato in nerazzurro dal club danese Aarhus nel luglio del 2023 e, dopo essersi integrato lentamente nella squadra nella scorsa stagione, sta emergendo come un membro importante dell’undici titolare. Il L'articolo: il

