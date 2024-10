Ilveggente.it - Ingenuo Berrettini: non doveva farlo, l’hanno massacrato

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteoha inconsapevolmente commesso un errore clamoroso: sarebbe stato meglio se lo avesse tenuto per sé, Le ultime trasferte, diciamoci la verità, non sono andate esattamente come speravamo. Il fatto che Matteo, in estate, avesse vinto due tornei di fila, ci aveva lasciato supporre che il martello fosse ormai definitivamente tornato. Iniziata la stagione sul cemento, invece, ha ricominciato a zoppicare un po’. E, tra falsi allarmi – per fortuna – e infortuni sfiorati, non è riuscito ad ottenere i risultati cui sicuramente ambiva. Matteosi è lasciato andare ad una confessione inaspettata (LaPresse) – Ilveggente.itDa agosto in poi, il finalista di Wimbledon 2021 non è più riuscito ad andare al di là del secondo turno. A Cincinnati è uscito all’esordio contro Holger Rune, agli Us Open è stato eliminato al secondo atto da Taylor Fritz.