Influenza stagionale il medico di famiglia | E' molto aggressiva consiglio il vaccino

Il medico di famiglia Giacomo Campanile, di Casaluce, invia un messaggio ai propri pazienti ribadendo l'importanza del vaccino."Anche quest anno vi consiglio la vaccinazione antInfluenzale, per i soggetti a rischio e tutti i mie pazienti con più di 60 anni, l'Influenza, secondo gli

Influenza - parla il medico di famiglia : “Gli anziani e i fragili devono stare attenti a eventuali complicazioni” - Con questi quadri clinici il vaccino è importante per gestire le conseguenze e i rischi che l’influenza potrebbe avere”. Ma per pazienti fragili si intendono anche quei pazienti che indipendentemente dalla età soffrono di patologie polmonari, cardiologiche, patologie circolatorie per loro la vaccinazione resta uno strumento utile per affrontare l’emergenza influenzale con maggiore tranquillità . (Lanazione.it)

Medico sparisce nel nulla - l’ansia di famigliari e colleghi : : "Aiutateci a riportarlo a casa" - "Nessun segno che possa far pensare a qualcosa di strano" assicurano i familiari. Svanito nel nulla. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato Davide, ma al momento non ci sono novità " spiega Dario, il fratello del camice bianco, che in queste ore sta tenendo i rapporti con i media dopo aver sporto denuncia alla polizia. (Quotidiano.net)

Davide Piccinali scomparso a Milano - gli appelli della famiglia e degli amici del medico del San Raffaele - Un medico specializzando di Chirurgia del San Raffaele, il 39enne Davide Piccinali, non è più tornato a lavoro: la famiglia ha denunciato la scomparsa. (Notizie.virgilio.it)