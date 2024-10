Imprese, Gelmini: “Formazione, innovazione e decarbonizzazione per crescere” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “È fondamentale per questo Paese tornare a crescere con maggiore incisività. La Lombardia è una realtà molto attiva e vitale, compito della politica è puntare sull’innovazione, sulla decarbonizzazione dalla parte dell’impresa, e dunque senza perdere posti di lavoro, e sulla Formazione. Questi sono gli elementi per tornare a crescere”. Con queste parole la senatrice Mariastella Sbircialanotizia.it - Imprese, Gelmini: “Formazione, innovazione e decarbonizzazione per crescere” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “È fondamentale per questo Paese tornare acon maggiore incisività. La Lombardia è una realtà molto attiva e vitale, compito della politica è puntare sull’, sulladalla parte dell’impresa, e dunque senza perdere posti di lavoro, e sulla. Questi sono gli elementi per tornare a”. Con queste parole la senatrice Mariastella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bardi e Cupparo al Festival delle Regioni di Bari: “Digitale e transizione ecologica per scrivere il futuro del nostro territorio” - BARI - Cerimonia inaugurale del Festival delle Regioni, a Bari. Con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso il via ufficialmen ... (ivl24.it)

“Rinnovamente days”, a Benevento quattro giornate per discutere di energie rinnovabili - Al via il 23 ottobre a Benevento la manifestazione “RinnovaMente Days – Crescere con energia!”, quattro giornate di attività divulgative, incontri, dibattiti, esposizioni interattive e sport, per prom ... (ntr24.tv)

Green, inclusione e sostenibilità: la sfida di Adr - La sostenibilità non è una scelta ma una direzione obbligata. E alcune aziende stanno trasformando questa sfida in un'opportunità di leadership. Adr, parte del Gruppo ... (ilmattino.it)