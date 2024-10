Il significato del nude look di Zendaya: l’abito vintage nasconde un omaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) look d'archivio per Zendaya: l'attrice ha sfoggiato un altro abito vintage, che nasconde un omaggio a una leggenda della musica. Fanpage.it - Il significato del nude look di Zendaya: l’abito vintage nasconde un omaggio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)d'archivio per: l'attrice ha sfoggiato un altro abito, cheuna una leggenda della musica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Zendaya come Cher : l’abito nude con perline e strass è un inno al vintage - Da star di Disney Channel a diva di Hollywood, in grado di catturare qualsiasi flash dei fotografi, Zendaya è maturata insieme al suo stile e al suo talento: l’omaggio a Cher, invero, non è il primo. Ma senza uno stile prefissato, poiché passa dal pop al vintage con una grande versatilità . Zendaya è una delle attrici che lascia il segno sul red carpet. (Dilei.it)