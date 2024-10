Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 22 ottobre, Ciro ha ceduto: Matteo e Maria presto sposi!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nellede Il9 in onda martedì 22alle 16:00 su Rai 1, tutto persembra finalmente andare per il verso giusto: cosa succederà nella prossima puntata. Il9 tornerà con una nuova puntata, martedì 22, come sempre alle 16:00 su Rai 1, ricca di promesse per il futuro diPortelli. E la sorte potrebbe avere in serbo qualcosa di speciale anche per Alfredo, ora che Clara guarda a lui con occhi diversi. Ecco cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Rai 1, visibile anche in streaming su RaiPlay.Il: chi sarà l'ospite speciale per la settimana persiana? Il grande magazzino di moda guidato ora da Marcello e Roberto si è aggiudicato l'affare Costa Smeralda. L'entusiasmo