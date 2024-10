Il matrimonio in Chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini: sposa con maxi cappello per il secondo sì (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nozze bis per Beatrice Valli e Marco Fantini, che dopo il rito civile di due anni e mezzo fa, si sono risposati in Chiesa. Fanpage.it - Il matrimonio in Chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini: sposa con maxi cappello per il secondo sì Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nozze bis per, che dopo il rito civile di due anni e mezzo fa, si sono riti in

Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo sposi : “Ci siamo ripromessi amore eterno davanti a Dio!” - Pochi minuti fa poi, Beatrice e Marco hanno condiviso sui loro profili Instagram, un post mentre si scambiano un tenero bacio fuori dalla chiesa, con in braccio la loro bambina e la didascalia: Ci siamo ripromessi amore eterno davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del battesimo della nostra Matilda Luce. (Isaechia.it)

