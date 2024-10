Grave incidente a Olgiate, scontro tra auto e moto: soccorsi in codice rosso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grave incidente questa mattina lunedì 21 ottobre poco prima delle 7 a Olgiate Comasco in via Giuseppe Parini all'altezza del civico 17. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Sul posto i soccorsi sono scattati in codice rosso con ambulanza e auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco Quicomo.it - Grave incidente a Olgiate, scontro tra auto e moto: soccorsi in codice rosso Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)questa mattina lunedì 21 ottobre poco prima delle 7 aComasco in via Giuseppe Parini all'altezza del civico 17. Loè avvenuto tra un'e una. Sul posto isono scattati inrosso con ambulanza emedica. Presenti anche i vigili del fuoco

