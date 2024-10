Fugge dai domiciliari e viene catturato su un bus: arresto in extremis (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Dopo essersi liberato del braccialetto elettronico, un uomo viene intercettato e bloccato dagli agenti di polizia su un autobus. Un uomo di origine straniera, sottoposto agli arresti domiciliari in una struttura assistita nella zona sud di L’Aquila, ha tentato di evadere nella giornata di ieri, liberandosi del braccialetto elettronico che monitorava i suoi movimenti. La sua fuga, però, non è durata a lungo. Gli agenti di polizia lo hanno individuato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un autobus diretto fuori città . La segnalazione è partita immediatamente dalla struttura assistita, i cui responsabili, accortisi dell’assenza del detenuto e del danneggiamento del dispositivo elettronico, hanno prontamente avvisato il Commissariato. Grazie alla tempestiva segnalazione, le forze dell’ordine hanno potuto intervenire rapidamente, individuando l'uomo in fuga. Abruzzo24ore.tv - Fugge dai domiciliari e viene catturato su un bus: arresto in extremis Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Dopo essersi liberato del braccialetto elettronico, un uomointercettato e bloccato dagli agenti di polizia su un autobus. Un uomo di origine straniera, sottoposto agli arrestiin una struttura assistita nella zona sud di L’Aquila, ha tentato di evadere nella giornata di ieri, liberandosi del braccialetto elettronico che monitorava i suoi movimenti. La sua fuga, però, non è durata a lungo. Gli agenti di polizia lo hanno individuato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un autobus diretto fuori città . La segnalazione è partita immediatamente dalla struttura assistita, i cui responsabili, accortisi dell’assenza del detenuto e del danneggiamento del dispositivo elettronico, hanno prontamente avvisato il Commissariato. Grazie alla tempestiva segnalazione, le forze dell’ordine hanno potuto intervenire rapidamente, individuando l'uomo in fuga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania - evade dai domiciliari e viene trovato armato di pistola in un b&b : arrestato 27enne - Assieme all’arma clandestina, i Carabinieri hanno rinvenuto anche un paio di guanti, un passamontagna nero e un kit per la pulizia della pistola, oltre a due sim card per cellulare. . I Carabinieri di Catania, hanno arrestato un 27enne pregiudicato catanese per i reati di “porto e detenzione di arma da fuoco clandestina”, “ricettazione” ed “evasione”. (Dayitalianews.com)

Ai domiciliari - ma viene trovato a spasso con la cocaina pronta allo spaccio - Doveva essere ai domiciliari ma i carabinieri di Sutri l'hanno scovato a spasso, e una volta bloccato la sorpresa. L'uomo di 47 anni, residente del posto, era stato dichiarato responsabile di evasione e spaccio di droga. Si trovava in giro nei pressi della sua abitazione quando è incappato... (Viterbotoday.it)

E' ai domiciliari ma viene beccato in bicicletta : "Sono andato a comprare le sigarette" - Quando i militari lo hanno sorpreso in strada a bordo della sua bicicletta, il 26enne ristretto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, si è giustificato dicendo con tutta disinvoltura che stava facendo un giro e che si era allontanato per comprare le sigarette. È accaduto nel tardo... (Casertanews.it)