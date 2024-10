Firenze: aggrediscono e rapinano anziana allo Statuto. Arrestati due uomini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Gip ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini georgiani di 29 e 36 anni, accusati in concorso di una rapina aggravata ad un’anziana L'articolo Firenze: aggrediscono e rapinano anziana allo Statuto. Arrestati due uomini proviene da Firenze Post. .com - Firenze: aggrediscono e rapinano anziana allo Statuto. Arrestati due uomini Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, il Gip ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini georgiani di 29 e 36 anni, accusati in concorso di una rapina aggravata ad un’L'articolodueproviene daPost.

Aggrediscono e rapinano un'anziana a Firenze : due persone in manette - I due cittadini stranieri, in Italia irregolari e di conseguenza senza fissa dimora, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e accompagnati al carcere fiorentino di Sollicciano dove dovranno ora rimanere in custodia cautelare in attesa del processo. Nel corso dei controlli, nelle camere in uso agli indagati, gli agenti avrebbero infine scoperto ulteriori riscontri alla loro ... (Lanazione.it)