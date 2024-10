Sport.quotidiano.net - Fezzanese, la sconfitta arriva dal dischetto. Bruccini sbaglia, Lo Sicco no: è ultimo posto

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024)1 Follonica Gavorrano 2: Pucci, Salvetti, Gabelli, Masi T., D’Alessandro, Selimi (87’ Smecca), Campana (67’ Giampieri), Cantatore, Lunghi (91’ Del Bello),, Scieuzo. A disp. Andreoli, Martera, Stradini, Beccarelli, Loffredo, Cristodaro. All. Rolla. FOLLONICA GAVORRANO: Manrrique, Pignat, Brunetti, Dagata, Zini (59’ Grifoni), Scartoni (67’ Morgantini), Tatti, Lo, Marino, Kernezo (70’ Cellai), D’Este (70’ Pino). A disp. Romano, Masini, Souare, Scartabelli, Cret Cattalin. All. Masi M. Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore (assistenti Felis di Torino e Mandarino di Alba Bra). Reti: 8’ Cantatore, 11’ (rig.) e 30’ (rig.) Lo. SERAVEZZA –di rigore per lache perde 2-1 l’anticipo della settima giornata del girone E di serie D giocato a Seravezza, vista l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana.