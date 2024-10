Gaeta.it - Fermo: rapina in farmacia con martello, arrestato nell’immediato

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di cronaca ha scosso la cittadina dioggi, quando un uomo ha fatto irruzione nellaSan Tommaso, situata lungo la statale Adriatica. Armato di un, il malintenzionato ha minacciato il personale per ottenere l’incasso. Tuttavia, la sua fuga non è durata a lungo grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Il colpo inLaSan Tommaso è stata il teatro di unaavvenuta stamattina. Intorno alle prime ore del mattino, un individuo ha fatto irruzione armato di un, intimorendo le farmaciste, che non hanno potuto far altro che consegnargli circa cento euro, frutto dell’incasso di poche ore. Iltore non ha mostrato alcun segno di esitazione e, dopo aver ottenuto il denaro, ha lasciato rapidamente il luogo del crimine a bordo di un’auto, un modello Opel di colore scuro.