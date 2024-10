F1 GP Austin 2024, Perez: “Macchina difficile da guidare, speriamo in miglioramenti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ho perso un bel po’ di tempo rimanendo bloccato dietro al gruppo all’inizio. Il mio ritmo era buono, ma ho iniziato a soffrire molto sull’anetiore e la guida è diventata complicata. In generale, poi la situazione è peggiorata un po’, e ho pensato che forse fosse colpa di quella gomma, ma poi ho montato la dura e il problema si è ripresentato di nuovo allo stesso ritmo. Oggi ho avuto davvero qualche problema con il bilanciamento dell’auto ed è stata scomoda da guidare. Insomma, abbiamo dei problemi che speriamo di risolvere in vista del prossimo fine settimana”. Così Sergio Perez ha commentato con i media la gara di Austin. F1 GP Austin 2024, Perez: “Macchina difficile da guidare, speriamo in miglioramenti” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ho perso un bel po’ di tempo rimanendo bloccato dietro al gruppo all’inizio. Il mio ritmo era buono, ma ho iniziato a soffrire molto sull’anetiore e la guida è diventata complicata. In generale, poi la situazione è peggiorata un po’, e ho pensato che forse fosse colpa di quella gomma, ma poi ho montato la dura e il problema si è ripresentato di nuovo allo stesso ritmo. Oggi ho avuto davvero qualche problema con il bilanciamento dell’auto ed è stata scomoda da. Insomma, abbiamo dei problemi chedi risolvere in vista del prossimo fine settimana”. Così Sergioha commentato con i media la gara di. F1 GP: “dain” SportFace.

