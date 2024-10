Drum Autumn Camp | l’appuntamento autunnale

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l’11ºSummerdi Dario Esposito, ecco un altro viaggio nel ritmo e nella batteria questa volta di tre giornate, con un programma mirato ad aumentare la creatività e l’aspetto espressivo sulla batteria, con maggior focus questa volta sulla tecnica e sulla consapevolezza di linguaggio. Dopo il grande successo delle scorse edizioni riparte ilin versionedall’1 al 3 novembre nella suggestiva location del Centro Culturale San Francesco ad Arcevia (An) uno dei borghi più belli d’Italia, tra le colline Marchigiane. Dario Esposito, attualmente batterista del Banco del Mutuo Soccorso, è da anni un artista, produttore e session man in studio e live con diverse collaborazioni all’attivo in diversi generi musicali. Artisticamente porta a vanti un suo discorso di sperimentazione e ricerca del suono dove vanno a miscelarsi diversi linguaggi musicali.