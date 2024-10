Liberoquotidiano.it - "Donald Trump adesso è avanti dove serve". Sondaggi, è arrivata la svolta: panico-Kamala

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Harris ha perso il sorriso. In compenso la trovi su ogni trasmissione tv americana, a “60 Minutes” o a “The Late Show with Stephen Colbert” della CBS, così come a “The View” della ABC, e perfino sulla Fox News. Il motivo è presto detto,Harris non può più permettersi di tacere, come forse sarebbe stato meglio. La luna di miele con ipost convention è terminata,ha ormai quasi recuperato il divario sul voto popolare a livello nazionale ma soprattutto è ora in vantaggio in tutti gli swing state, una posizione che se mantenuta gli garantirebbe la vittoria a mani basse. Le medie aggregate di siti come RealClearPolitics.com parlano chiaro: in Arizona conduce di 1,4 punti, in Nevada di 0,8, in Wisconsin 0,1, in Michigan 0,9, in Pennsylvania 0,5, in North Carolina 1,0 e in Georgia 1,1.