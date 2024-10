Diletta Leotta: “Karius? Stiamo trovando equilibrio. In questo momento sono tanto felice” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le parole della conduttrice: "Io sono felicissima del suo rapporto con Loris perché è un papà molto presente, è stata con lei in Germania e sono molto legati" Golssip.it - Diletta Leotta: “Karius? Stiamo trovando equilibrio. In questo momento sono tanto felice” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le parole della conduttrice: "Iofelicissima del suo rapporto con Loris perché è un papà molto presente, è stata con lei in Germania emolto legati"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fonseca Milan : «Dopo il rosso si è visto il carattere della squadra : sono molto soddisfatto» - Di seguito le sue parole. L’ANALISI – «La partita ha avuto due parti: una fino al 30? quando abbiamo preso il cartellino […]. Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Udinese Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. (Calcionews24.com)

StatisticAll - Fedeli (Istat) : “Intelligenza artificiale e ricerca sono molto collegate” - Massimo Fedeli, direttore del dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica dell’Istat, è intervenuto durante la seconda giornata di StatisticAll in corso di svolgimento a Treviso. Il festival della statistica e della demografia è un unico al mondo per l’offerta innovativa e attuale delle sue proposte e […]. (Sbircialanotizia.it)

Uomini e Donne : Brando e Raffaella si sono lasciati : "Situazione molto delicata" - scrive l'ex corteggiatrice - La fine della relazione tra Brando e Raffaella Nelle ultime settimane, numerosi rumors avevano indicato un raffreddamento tra i due, ex protagonisti del Trono Classico. La notizia è stata confermata da Raffaella con un comunicato sui social. Nonostante ciò, Brando aveva sempre smentito queste voci, dichiarando che il loro rapporto …. (Movieplayer.it)