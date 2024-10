Di Canio: “McTominay, Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sky Sport – Di Canio: “McTominay, Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa” In diretta a ‘Sky Calcio Club’, l’ex azzurro L'articolo Di Canio: “McTominay, Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Di Canio: “McTominay, Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sky Sport – Di: “loil” In diretta a ‘Sky Calcio Club’, l’ex azzurro L'articolo Di: “loil” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Canio bacchetta Conte : “Può vincere lo scudetto - ma deve smetterla di fare questo errore” - . Ha aperto così Di Canio la sua intervista. Ha speso tanto questa estate e ha preso chi voleva. Lo dice la sua storia. Non deve vincere lo scudetto, ma ha tutto per arrivare tra le prime quattro che, penso, sia il vero obiettivo di De Laurentiis“. Una trasferta ostica, che storicamente ha dato problemi al Napoli negli ultimi anni, anche con Spalletti. (Spazionapoli.it)

Antonio Conte e il Napoli visti da Di Canio - È entrato nella testa dei calciatori, li ha motivati, è l’uomo forte che mancava, il martello, il vero erede di Trapattoni in Italia”. Il capitano “Di Lorenzo, anche se ancora lontano dai livelli raggiunti con Spalletti, è cresciuto in pochi mesi. Antonio Conte e il Napoli: di seguito alcune dichiarazioni che Paolo Di Canio (ex calciatore anche del ‘Ciuccio’) ha rilasciato a Il Mattino. (Terzotemponapoli.com)

Di Canio : “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere - ma può arrivare fra le prime” - Il Mattino – Di Canio: “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere, ma può arrivare fra le prime” Paolo Di … L'articolo Di Canio: “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere, ma può arrivare fra le prime” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)