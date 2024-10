'Dark Valley Festival': tre giorni di musica da paura con Gabry Ponte ed Emis Killa. Ma senza Fedez (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Comacchio in occasione di Halloween torna l’atteso appuntamento con 'Dark Valley Festival', tre giorni di musica da paura. La mega tensostruttura coperta e riscaldata è pronta ad accogliere un pubblico sempre più numeroso ad ogni edizione con un maxi palco, impianto audio che spacca e una Ferraratoday.it - 'Dark Valley Festival': tre giorni di musica da paura con Gabry Ponte ed Emis Killa. Ma senza Fedez Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Comacchio in occasione di Halloween torna l’atteso appuntamento con '', tredida. La mega tensostruttura coperta e riscaldata è pronta ad accogliere un pubblico sempre più numeroso ad ogni edizione con un maxi palco, impianto audio che spacca e una

Al Dark Valley Festival. Gabry Ponte e Fedez - "Presto – anticipa il direttore artistico del Festival, Matteo Montagnini – verranno svelati altri nomi di ospiti che animeranno le tre serate alla Dark Valley. COMACCHIO Sta già "scaldando i motori", la terza edizione del Dark Valley Halloween Festival che animerà l’area eventi di via dello Squero a Comacchio nelle serate del 26, 27 e 31 ottobre prossimi. (Ilrestodelcarlino.it)

