Gaeta.it - Danni da alluvione ad Ancona: oltre otto milioni di euro stimati dopo i violenti eventi del settembre scorso

Le recenti alluvioni che hanno colpito il comune diil 18 e il 19hanno portato a una stima deiche supera glidi, una cifra significativa che evidenzia l'impatto devastante di questimeteorologici. Il territorio, in particolare la zona dell'Aspio e alcune frazioni, è stato gravemente danneggiato. Questo articolo esplorerà i dettagli economici e le azioni intraprese dal Comune per affrontare la situazione.pubblici e privati: un bilancio in crescita L'ammontare deicausati dall'è cresciuto notevolmente rispetto alle prime stime. Inizialmente, il Comune aveva calcolatoper circa cinquedi, cifra che ora si prevede possa aumentare fino a, includendo sia ipubblici che privati.