Bergamonews.it - Da martedì 22 ottobre si accende il riscaldamento: tetto massimo di 14 ore al giorno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A partire da222024 (e fino al 7 aprile 2025) anche a Bergamo si potràre il. Lo ha decretato un’ordinanza sindacale del Comune di Bergamo che il 14ha disposto la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso, posticipando l’accensione. In questo arco di tempo gli impianti potranno essere accesi fino ad undi 14 ore giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) comprese tra le 5 e le 23. Era già possibile, in presenza di situazioni climatiche che ne giustificassero l’esercizio,re gli impianti fino ad undi 7 ore giornaliere (consecutive o distribuite nel corso della giornata) sempre nella stessa fascia oraria.