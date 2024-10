Quifinanza.it - Cos’è l’indice di solidità di una banca e come lo si calcola?

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Cet1 ratio èdidi unaovvero il rapporto tra il capitale primario (utili trattenuti insieme al capitale azionario) dell’istituto di credito e le attività ponderate per il rischioi prestiti concessi, gli investimenti ed altri asset. Per capire meglio, immaginate che lasia un salvadanaio molto grande dove le persone (tante) mettono il loro denaro. Pensate poi che l’istituto di credito usa quel denaro per fare delle coseprestare del denaro alla gente, ad esempio, per acquistare casa.diè il coperchio del salvadanaio: più è forte, più sono sicuri i soldi che si trovano al suo interno. Ovviamente se il coperchio è invece debole, l’istituto di credito potrebbe avere problemi a restituire il denaro ai suoi clienti, soprattutto in periodi di forte crisi economica.