Conte boccia due calciatori: messaggio chiaro per il mercato

Conte non fa sconti: Lukaku e Spinazzola sostituiti dopo 58 minuti

Antonio Conte lancia un segnale forte sul futuro di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. La partita a Empoli per i due è durata appena 58 minuti: entrambi i calciatori, voluti fortemente dal tecnico salentino durante l'ultima finestra di mercato, sono stati sostituiti dopo una prestazione insufficiente. Nonostante l'investimento inconsueto per Aurelio De Laurentiis, che solitamente preferisce giovani di prospettiva rispetto a calciatori esperti come Spinazzola e Lukaku, Conte non ha esitato a prendere una decisione drastica. Il messaggio è chiaro: nessuno ha il posto garantito, nemmeno chi è stato voluto direttamente dall'allenatore.

