Concorso Inps per 1.069 medici: requisiti, prove, graduatoria e come fare domanda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il bando di Concorso per il reclutamento di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, con contratto a tempo indeterminato, è stato pubblicato sul portale «inPa» e sul Ilmessaggero.it - Concorso Inps per 1.069 medici: requisiti, prove, graduatoria e come fare domanda Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il bando diper il reclutamento di 1.069 professionistidi prima fascia funzionale, con contratto a tempo indeterminato, è stato pubblicato sul portale «inPa» e sul

