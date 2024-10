Con Al Pacino Fazio porta il Nove al terzo posto (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ancora grandi ascolti per ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove: 1,7 milioni di media spettatori e quasi il 9% di share, con un picco di 2 milioni e dell’11%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Sui social, con 310 mila interazioni, si conferma il programma più social della serata. Grazie e a domenica prossima con un’altra grande puntata!”, così il post sul profilo Instagram di “Che tempo che fa” con la foto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con la scritta ‘Grazie’. Nella prossima puntata il super ospite – dopo Guardiola e Al Pacino delle puntate precedenti – sarà Johnny Depp. Bene anche “Il Tavolo”, seguito da oltre 1 milione di spettatori (1.021.000) pari a uno share dell’8% (7,8%), “L’Anteprima” ottiene 922.000 spettatori con quasi il 5% di share (4,87%), mentre “Che tempo che farà” registra 410.000 spettatori e il 2,4% di share. Con 310. Lapresse.it - Con Al Pacino Fazio porta il Nove al terzo posto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ancora grandi ascolti per ‘Che Tempo Che Fa’ sul: 1,7 milioni di media spettatori e quasi il 9% di share, con un picco di 2 milioni e dell’11%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Sui social, con 310 mila interazioni, si conferma il programma più social della serata. Grazie e a domenica prossima con un’altra grande puntata!”, così il post sul profilo Instagram di “Che tempo che fa” con la foto di Fabioe Luciana Littizzetto con la scritta ‘Grazie’. Nella prossima puntata il super ospite – dopo Guardiola e Aldelle puntate precedenti – sarà Johnny Depp. Bene anche “Il Tavolo”, seguito da oltre 1 milione di spettatori (1.021.000) pari a uno share dell’8% (7,8%), “L’Anteprima” ottiene 922.000 spettatori con quasi il 5% di share (4,87%), mentre “Che tempo che farà” registra 410.000 spettatori e il 2,4% di share. Con 310.

La politica inaugura Corso Umberto. Nove mesi - 2 milioni 73mila 657 euro spesi ” UNA VEGOGNA” - In realtà, va detto, ben prima della conclusione dell’intervento si erano sollevate feroci polemiche per lo stato di avanzamento dei lavori ed anche per la loro esecuzione. Donation Buy author a coffee Donate L'articolo La politica inaugura Corso Umberto. (Citypescara.com)

Da novembre ai neonati anticorpo contro virus sinciziale : il via libera in conferenza Stato-Regioni - stanziati 50 milioni - . La Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato l’intesa che sancisce il via libera alla campagna mirata a proteggere dal virus tutti i piccoli che nasceranno a partire da novembre e quelli nati nei 100 giorni precedenti,. . Immunizzazione in tutta Italia e per tutti i neonati, a partire da novembre, contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS) , causa di infezioni anche gravi come la ... (Gazzettadelsud.it)

A Roma nove cinema andranno all'asta. La base è 32 milioni di euro - Cinema all'asta a Roma La messa all'asta, con la seduta prevista il 14. . . . In una città dove le attività cinematografiche soffrono e sono sempre sull'orlo del fallimento, assume un'importanza strategica la messa all'asta di nove immobili che ospitano altrettante sale, tutte storiche, di Roma. (Romatoday.it)