Chi è Maia Sandu, leader della Moldavia che sfida la Russia

Roma, 21 ottobre 2024 – Maia Sandu, capo di Stato della Moldavia, è destinata ad affrontare, il 3 novembre, un ballottaggio complicato dove avrà di fronte l'alleanza dei partiti di opposizione. La strada per la riconferma pare tutt'altro che semplice. Laureata in economia e amministrazione pubblica anche ad Harvard, Sandu dal 2012 al 2015 è stata ministra dell'istruzione e ha fondato il partito PAS (partito di azione e solidarietà). Nel 2016 si è candidata come presidente ma è stata sconfitta dal filorusso Igor Dodon. Situazione ribaltata tre anni dopo, nel 2019, quando l'alleanza con i socialisti le ha permesso di diventare primo ministro. Nel dicembre 2020 è stata eletta presidente della Moldavia, prima donna a ricoprire il ruolo nella storia del Paese.

